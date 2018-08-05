В Идлибской зоне деэскалации боевики продолжают обстрел населенных пунктов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают обстрел населенных пунктов в САР, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Мамухия (пять раз) и Бейт-Джнауро провинции Латакия, района Хандрат города Алеппо", — рассказал он.

Цыганков отметил, что российский Центр по примирению призывает командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также руководитель Центра рассказал, что в САР продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия и Шейх-Ходер города Алеппо. Оставшимся без кормильцев семьям доставлены продовольственные наборы и комплекты школьных принадлежностей, также мирным жителям было роздано около одной тонны хлеба", — добавил Цыганков.

Также он сообщил, что российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 90 сирийцам, в том числе 46 детям.