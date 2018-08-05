В Сирии отремонтировали около 270 километров дорог

ДАМАСК, 5 авг — РИА Новости. Почти 270 километров автомобильных дорог отремонтировано в Сирии, сообщает Центр приема, распределения и размещения беженцев.

"Всего на территории Сирийской Арабской Республики восстановлено: 89 медицинских и 214 образовательных учреждений; 241 жилой дом в населенных пунктах Хшам, Эт-Табия, Восточная Гута, Хомс, Дамаск и Деръа; отремонтировано 269,5 километра автомобильных дорог", — говорится в сообщении.

Кроме этого, проложено 199 километров линий электропередач, введено в эксплуатацию 85 электроподстанций, 71 объект водоснабжения и два топливно-энергетических комплекса, добавили в центре.

Отмечается, что сейчас в 57 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Деръа, Риф-Дамаск, Хама и Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 44 школ, 16 дошкольных учреждений, 31 хлебопекарни, 26 водоносных станций, 11 электроподстанций, 14 медицинских учреждений и 197 жилых домов. Также завершается восстановление автомобильной трассы Телль-Биса, Эр-Растан и магистральной линии электропередач Хомс и Хама.

Как информирует центр, руководство Сирии продолжает масштабную работу по возвращению беженцев на родину, в провинциях Алеппо и Хама реализуется трехэтапная государственная программа по восстановлению населенных пунктов на освобожденной от боевиков территории.

Комитеты по национальному примирению проводят работу по установлению статуса бывших членов незаконных вооруженных формирований и населения, проживавшего на ранее занятых территориях, а также вынужденных переселенцев.

"Бюро национальной безопасности и министерство по примирению Сирийской Арабской Республики осуществляют координацию всех мероприятий по контролю возвращения беженцев, подготовке мест для их размещения, восстановлению инфраструктуры, проведению гуманитарных акций", — добавляется в сообщении.

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