Почти 230 беженцев 3 августа вернулись в Сирию с территории Ливана

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Почти 230 граждан Сирии вернулись на родину из Ливана 3 августа, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"По уточненным данным, 3 августа 2018 года из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" возвратились 228 сирийских граждан (женщин – 68, детей – 116)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулись 5 186 беженцев, в том числе через пункты пропуска "Земрани" — 2 893, "Джейдет-Ябус" — 1 770, "Эль-Дабусия" — 251, "Аль-Кусайр" — 272 человека, а с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

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