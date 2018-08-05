В сирийской Маалуле возобновил работу разграбленный христианский монастырь

МААЛУЛА (Сирия), 5 авг — РИА Новости. Христианский монастырь святой Феклы в Маалуле в сирийской провинции Дамаск, разграбленный боевиками, возобновил работу после освобождения этой территории. Как сообщил настоятель монастыря отец Ильяс, в настоящее время работы по его восстановлению практически завершены.

В 2014 году Маалула несколько месяцев находилась в осаде и контролировалась боевиками исламистской группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Нападению подвергся и расположенный в городе монастырь святой Феклы. Часть насельниц и воспитанниц обители во главе с ее настоятельницей игуменией Пелагией (Сайяф) была взята в заложники.

"Ожила Маалула, ожила церковь — посмотрите, сколько у нас туристов! 90% ремонта уже сделано. Сирия постепенно становится мирной страной — разве можно этому не радоваться?" — сказал настоятель.

По его словам, ремонт будет завершен за две недели. "Осталось доделать ремонт на втором и четвертом этажах и провести электричество, чтобы у нас могли останавливаться туристы и паломники, через пару недель все закончим", — сказал отец Ильяс.

Священник также сообщил, что в обитель вернулись монахини, которые вынуждены были покинуть монастырь из-за войны. "За монахинь все очень переживали, их все очень любят. Прихожане согревались их душевным теплом. Я и сам сюда вернулся из Дамаска, как только узнал, что местность освободили от террористов", — добавил настоятель.

Посмотреть на восстановленную обитель приходят не только местные жители, но и иностранные туристы. Многие из них давно собирались посмотреть на жемчужину сирийской культуры, однако не могли сделать это из-за войны.

"Мы здесь, и вся наша семья тут, в Маалуле, которую мы не посещали 40 лет. Какое-то время назад мы узнали, что тут стало спокойно и, как только появилась возможность приехать из Франции сюда — мы приехали", — рассказал один из туристов Габриель Шаде.

Приехали посмотреть на обитель и туристы из США, которые восхищаются возможностью находится в месте, где до сих пор говорят на арамейском языке — считается, что именно на нем говорил Иисус Христос.

"Каждый раз, когда мы в Сирии, мы приезжаем сюда. В последний раз несколько лет назад, незадолго до того, как монастырь захватили террористы. Мы очень огорчились этому — мы ведь христиане, наши корни здесь, Маалула очень известна во всем мире, это, вероятно, единственное место в Сирии, где сохранился язык Иисуса Христа", — сказал Алис Обид из Америки.

Он сказал, что, приезжая сюда, видит совсем иную жизнь, которая существенно отличается от той, что показывают западные СМИ. "Американские СМИ рассказывают, что тут народ противостоит правительству, называя это гражданской войной. Это неправда, здесь есть поддерживаемые спонсорами террористы, которые стараются причинить как можно больший вред, их цель — не борьба с правительством, а захват страны", — добавил Обид.

Маалула располагается на расстоянии около 50 километров от Дамаска и населена преимущественно христианами. Когда город контролировали боевики, они разграбили и осквернили монастырь и уничтожили большинство христианских символов.

Маалула была освобождена от боевиков в апреле 2014 года, и после этого началось восстановление города и монастыря. В этом Сирии неоднократно обещали помочь страны запада и ЮНЕСКО, он они так и не приняли участие в работах — восстановление обители ведут сирийские и российские специалисты.

Террористические группировки, которые действовали в Сирии, нанесли большой ущерб и другим памятникам истории, в частности разрушили древнюю Пальмиру и уничтожили в Алеппо около 30% зданий, которые были объектами всемирного наследия. В настоящее время памятники истории восстанавливаются при участии специалистов из России и Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация