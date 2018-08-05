В сирийской Маалуле возобновил работу разграбленный христианский монастырь

МААЛУЛА (Сирия), 5 авг — РИА Новости. Христианский монастырь святой Феклы в Маалуле в сирийской провинции Дамаск, разграбленный боевиками, возобновил работу после освобождения этой территории. Как сообщил настоятель монастыря отец Ильяс, в настоящее время работы по его восстановлению практически завершены.
"Ожила Маалула, ожила церковь — посмотрите, сколько у нас туристов! 90% ремонта уже сделано. Сирия постепенно становится мирной страной — разве можно этому не радоваться?" — сказал настоятель.
По его словам, ремонт будет завершен за две недели. "Осталось доделать ремонт на втором и четвертом этажах и провести электричество, чтобы у нас могли останавливаться туристы и паломники, через пару недель все закончим", — сказал отец Ильяс.
Посмотреть на восстановленную обитель приходят не только местные жители, но и иностранные туристы. Многие из них давно собирались посмотреть на жемчужину сирийской культуры, однако не могли сделать это из-за войны.
"Мы здесь, и вся наша семья тут, в Маалуле, которую мы не посещали 40 лет. Какое-то время назад мы узнали, что тут стало спокойно и, как только появилась возможность приехать из Франции сюда — мы приехали", — рассказал один из туристов Габриель Шаде.
Приехали посмотреть на обитель и туристы из США, которые восхищаются возможностью находится в месте, где до сих пор говорят на арамейском языке — считается, что именно на нем говорил Иисус Христос.
Он сказал, что, приезжая сюда, видит совсем иную жизнь, которая существенно отличается от той, что показывают западные СМИ. "Американские СМИ рассказывают, что тут народ противостоит правительству, называя это гражданской войной. Это неправда, здесь есть поддерживаемые спонсорами террористы, которые стараются причинить как можно больший вред, их цель — не борьба с правительством, а захват страны", — добавил Обид.
Маалула была освобождена от боевиков в апреле 2014 года, и после этого началось восстановление города и монастыря. В этом Сирии неоднократно обещали помочь страны запада и ЮНЕСКО, он они так и не приняли участие в работах — восстановление обители ведут сирийские и российские специалисты.
Террористические группировки, которые действовали в Сирии, нанесли большой ущерб и другим памятникам истории, в частности разрушили древнюю Пальмиру и уничтожили в Алеппо около 30% зданий, которые были объектами всемирного наследия. В настоящее время памятники истории восстанавливаются при участии специалистов из России и Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация
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