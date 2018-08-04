Россия рассчитывает, что США не нарушат взаимных договоренностей по Сирии

Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. РФ рассчитывает, что США сумеют принять необходимые меры, чтобы не допустить в будущем нарушения взаимных договоренностей по Сирии, сообщили в Минобороны России.

"Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей", — говорится в сообщении.

В Минобороны выразили разочарование в неспособности американской стороны соблюдать договоренности о придании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон.

В ведомстве также отметили, что действующий канал связи между российским Генеральным штабом ВС РФ и комитетом начальников штабов ВС США позволяет "предотвращать инциденты между нашими вооруженными силами и находить взаимоприемлемые решения" с учетом интересов обоих государств.

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