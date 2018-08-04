Герасимов обсудил с коллегой из США меры по стабилизации обстановки в Сирии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации обстановки в Сирии, сообщили в Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии В. Герасимов в ответ на обращение Д. Данфорда по итогам проведенной встречи в Хельсинки 8 июня с.г. проинформировал своего коллегу о предпринимаемых Российской Федерацией совместно с сирийским правительством мерах по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике", — говорится в сообщении.

В частности, речь шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф и создания необходимых условий для их возвращения в свои дома.

"Также было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, решения других первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии и нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды", — добавили в МО РФ.

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