Почти 350 человек 2 августа вернулись в Сирию с территории Ливана

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти 350 сирийских граждан вернулись в САР с территории Ливана 2 августа, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"По уточненным данным, 2 августа 2018 года с территории Ливана возвратились 346 сирийских граждан (женщин – 103, детей – 176), не зарегистрированных в ООН в качестве беженцев", — говорит в сообщении.

Из них через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" вернулись 218 человек, через пункт "Эль-Дабусия" прибыли 57 человек, через "Аль-Кусайр" — 71 человек.

Всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулись 4 958 беженцев, в том числе через пункты пропуска "Земрани" – 2 893, "Джейдет-Ябус" – 1 542, "Эль-Дабусия" – 251, "Аль-Кусайр" – 272 человек. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

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