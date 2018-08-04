ТЕЛЬ-БИСА (Сирия), 4 авг — РИА Новости. Население сирийского города Тель-Биса в провинции Хомс увеличилось более чем вдвое после того как власти страны освободили его от боевиков и взяли под контроль, сообщил член комитета правления города Халед Вадия.

"Три месяца назад наш город Тель-Биса освободили. Пока он был захвачен — в нем жили пять тысяч семей, теперь уже 12 тысяч. Семь тысяч семей вернулись обратно в свои дома", — уточнил Вадия.

Вадия отметил, что во время войны в городе не было света и воды. "Электросети постепенно восстанавливаем, водопровод уже починили, вода есть. Жизнь будет лучше и государство делает для этого все возможное", — добавил он.

Кроме того, в городе также возобновила свою работу поликлиника. "Мы оказываем помощь каждому, кто к нам обращается, поток пациентов большой и мы помогаем врачу. В день мы принимаем до 20 пациентов, тяжелобольных сейчас мало, в основном заболевания не сложные", — рассказала медсестра больницы Самар Каше.

При этом медработник отметила, что врачей в городе не хватает. "До войны в нашей поликлинике было много врачей-специалистов, сейчас их очень не хватает, так как многие бежали отсюда", — добавила она.

Минобороны РФ в мае сообщало, что зона деэскалации конфликта "Хомс" была освобождена после переговоров и без ведения боевых действий, благодаря чему удалось избежать жертв среди мирного населения.

В настоящее время в провинцию активно возвращаются беженцы из других населенных пунктов Сирии, а также из сопредельных стран. Для помощи в их приеме, размещении и распределении по инициативе российского оборонного ведомства был создан специальный центр, который занимается вопросами вынужденных переселенцев и взаимодействует с правительством республики.

По данным центра, за последние сутки в места постоянного проживания вернулись более 300 мирных сирийцев, в том числе 198 в провинцию Хомс. Кроме того, в Хомсе продолжается операция по разминированию территории — саперные подразделения армии Сирии сейчас работают в Тель-Бисе, а также в населенных пунктах Тель-Амари и Насир-Харабеси.,