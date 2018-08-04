В сирийский город Эр-Растан вернулись около полутора тысяч беженцев

ЭР-РАСТАН (Сирия), 4 авг — РИА Новости. Около 1,5 тысяч жителей города Эр-Растан в сирийской провинции Хомс вернулись в свои дома после освобождения города от незаконных вооруженных формирований, сообщил член комитета управления города Эйдман Касиер.

"Три месяца прошло с тех пор как город освободили, полторы тысячи человек уже вернулись в свои дома", — сказал Касиер.

Он отметил, что до войны в городе жили порядка 10 тысяч человек, однако с приходом боевиков многие жители были вынуждены уехать в Дамаск и другие населенные пункты провинции Хомс. Некоторые также уехали в Идлиб, который пока остается под контролем боевиков. "Те, кто находятся в Идлибе, пока не вернулись", — добавил Касиер.

Член комитета также отметил, что сейчас город нуждается в восстановлении. "В почти 70% домов сейчас невозможно жить, и они нуждаются в ремонте. Люди помогают друг другу, как могут", — рассказал он.

Восстановление домов

После освобождения на улицах города вновь закипела жизнь. На центральной улице почти в каждом здании на первых этажах работают магазины и заведения общепита. Слышен и стук молотков, а также работа электроинструмента — беженцы, которые вернулись в город, уже восстанавливают свои дома.

"Когда наша армия освободила город и здесь стало безопасно, я вернулся назад, но посмотрите в каком состоянии мой дом — у меня украли всю мебель. Хорошо, что разрушили не сильно, я смогу все восстановить сам", — рассказал житель города Хасан.

Гораздо меньше повезло дому Аниада Назара, который уже приступил к ремонту здания. "Я, жена и дети бежали отсюда в город Хомс, когда здесь было опасно, там мы пробыли около года, снимали квартиру, работы не было. Сейчас в городе спокойно, но ничего целого в моем доме не осталось, теперь придется делать в нем ремонт", — сказал Назар.

Назар также добавил, что по соседству с тем зданием, которое он ремонтирует сейчас, стояло еще одно, которое также принадлежало ему и его семье. Однако если у дома Назара целы стены и крыша, то соседнее строение не подлежит восстановлению.

Как сообщали в мае в Главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ, освобождение территории зоны деэскалации Хомс было обеспечено путем переговоров и произведено без боевых действий. Это позволило полностью исключить жертвы среди мирных жителей и членов отрядов оппозиции.

При этом из населенных пунктов провинции из-за боевиков уехали десятки тысяч человек, однако сейчас они возвращаются в свои дома. Правительство Сирии прилагает усилия, чтобы беженцы, в том числе пребывавшие из-за границей, смогли приехать на родину.

Сирийские власти для этого опираются на помощь России. В прошлом месяце был создан Центр приема, распределения и размещения беженцев. Он занимается доставкой в страну гуманитарной помощи, помогает восстанавливать социальные службы на местах и решать другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры.

По последним данным Центра, за прошедшие сутки в провинцию Хомс вернулись около 200 человек. Для проведения разминирования территории Хомса, а также восстановления инфраструктуры свою помощь также предложила Япония.