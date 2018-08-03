В Сирию вернется около миллиона беженцев, заявили в Минобороны

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Около 890 тысяч сирийских граждан вернутся на родину в ближайшие месяцы, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев со ссылкой на данные ООН.

"В ближайшие месяцы, согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов секретариата ООН, прогнозируется возвращение в Сирию порядка 890 тысяч мирных граждан" — сказал Мизинцев, выступая на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

Он также сообщил, что по примеру французской инициативы по оказанию гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты японская сторона выдвинула собственные предложения в вопросах разминирования и восстановления инфраструктуры в бывших зонах деэскалации "Восточная Гута" и "Хомс".

"Кроме того, японцы готовы к реализации небольших проектов по строительству или восстановлению школ и больниц. Но японское руководство выражает готовность к реализации и более крупных проектов", — уточнил Мизинцев.

При этом он отметил, что международное сообщество все еще недостаточно активно в вопросах оказания всесторонней помощи Сирии.

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