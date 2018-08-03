В Сирию вернется около миллиона беженцев, заявили в Минобороны

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Около 890 тысяч сирийских граждан вернутся на родину в ближайшие месяцы, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев со ссылкой на данные ООН.
Он также сообщил, что по примеру французской инициативы по оказанию гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты японская сторона выдвинула собственные предложения в вопросах разминирования и восстановления инфраструктуры в бывших зонах деэскалации "Восточная Гута" и "Хомс".
"Кроме того, японцы готовы к реализации небольших проектов по строительству или восстановлению школ и больниц. Но японское руководство выражает готовность к реализации и более крупных проектов", — уточнил Мизинцев.
При этом он отметил, что международное сообщество все еще недостаточно активно в вопросах оказания всесторонней помощи Сирии.
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