Эрдоган назвал перспективы сотрудничества Анкары и Вашингтона по Манбриджу

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что осуществление совместного плана Анкары и Вашингтона по стабилизации в сирийском Манбидже не будет зависеть от "других проблем", сообщает агентство Anadolu.

"Мы ожидаем, что наша совместная работа с США по Манбиджу не будет зависеть от других проблем", — приводит агентство слова Эрдогана.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

В июле в турецком МИД заявили, что пока не считают процесс вывода курдских отрядов завершенным. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

*Запрещённая в России террористическая организация

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