Захарова: операция против боевиков в провинции Дераа близится к завершению

Сирийские военные водрузили государственный флаг на крайней точки территории страны на юго-западе провинции Дераа на границе с Иорданией

Сирийские военные водрузили государственный флаг на крайней точки территории страны на юго-западе провинции Дераа на границе с Иорданией

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Операция по ликвидации боевиков в сирийской провинции Дераа близится к завершению, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Близится к завершению операция правительственных сил (Сирии — ред.) по ликвидации очага терроризма на юго-западе страны в провинциях Дераа и Кунейтра", — заявила она во время брифинга, добавив, что потери боевиков продолжают расти.

Она отметила, что за минувшие дни сирийская армия при содействии "замирившихся" боевиков формирования "Шабаб ас-Сунна"* вытеснила присягнувшую террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) группировку "Армия Халеда Бен Валида" к линии разграничения с Израилем и границе с Иорданией.

По ее словам, на 30 июля под контролем боевиков ИГ* оставалось не более 2% территории провинции Дераа, под контроль правительства Сирии перешло порядка 120 населенных пунктов, более 50 — мирным путем.

В соседней с Дераа провинции Кунейтра завершается, отметила Захарова, процесс разоружения "замирившихся" боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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