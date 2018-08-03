МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Операция по ликвидации боевиков в сирийской провинции Дераа близится к завершению, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она отметила, что за минувшие дни сирийская армия при содействии "замирившихся" боевиков формирования "Шабаб ас-Сунна"* вытеснила присягнувшую террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) группировку "Армия Халеда Бен Валида" к линии разграничения с Израилем и границе с Иорданией.
В соседней с Дераа провинции Кунейтра завершается, отметила Захарова, процесс разоружения "замирившихся" боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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