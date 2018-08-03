Захарова обвинила "Белые каски" в разжигании конфликта в Сирии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Белые каски" имели в Сирии тесные связи с экстремистами и способствовали продолжению конфликта, решение Канады приютить их у себя удивления в Москве не вызвало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вообще, честно говоря, их пора называть уже не "Белые каски", а "Белые маски", потому что люди, которые выдавали себя на протяжении многих лет за гуманитарщиков, на самом деле оказались — и сейчас этот факт доказан — иностранными агентами, которые работали на территории Сирии в антисирийских интересах и в интересах других стран за огромные деньги. Сейчас вывозятся в спешном порядке и распихиваются по разным странам", — сказала она во время брифинга в пятницу.

"Обратили внимание на решение в этот раз Канады приютить "Белые каски". Напомню, это не просто люди, которые выдавали себя за гуманитарщиков, а на самом деле были просто ряжеными. Это были люди, которые имели тесные связи с экстремистами. Никакого удивления, что теперь их будут прятать уже и в Канаде, этот факт не вызвал по нескольким причинам. Во-первых, хорошо известно, что Оттава вместе с некоторыми другими западными столицами давно оказывала и оказывает данной группировке моральную поддержку и прямое финансовое содействие. Речь идет об очень солидных суммах. Между тем эти псевдогуманитарщики прославились главным образом своим постановочными сюжетами по заказу антиправительственных формирований, старались как можно дольше сохранить в Сирии состояние войны, разжигать все новые конфликты, сталкивать сирийцев между собой, просто дискредитировать Сирию и сирийский народ", — подчеркнула дипломат.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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