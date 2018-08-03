В сирийской Кунейтре обнаружили склад боевиков с американскими ракетами

ДАМАСК, 3 авг — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили в освобожденной от боевиков провинции Кунейтра склад с оружием и боеприпасами американского производства, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, на складе найдены ракеты американского производства, а также часть боеприпасов, изготовленных в Израиле.

В начале июля в соседней провинции Дераа в ходе зачистки сирийские военные нашли склад с противотанковыми ракетными установками "TOW", стоящие на вооружении армии США.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Несколько месяцев назад было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ продолжает отдельные операции против оставшихся боевиков. На первый план в настоящее время выступает политическое урегулирование в Сирии и восстановление страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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