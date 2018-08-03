В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в пятницу.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — шесть, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел четыре гуманитарные акции. В населенном пункте Кафер-Аккар провинции Алеппо выдано 650 продовольственных пакетов, общий вес гуманитарной помощи составил 2,8 тонны. В населенном пункте Эль-Ядуде провинции Деръа раздали 650 продовольственных пакетов общим весом 2,6 тонны. В населенном пункте Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор выдано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенном пункте Дар-Эль-Кебира провинции Хомс выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 298 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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