Почти 1,5 млн сирийцев вернулись домой с 2015 года, заявили в минобороны РФ

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Почти полтора миллиона сирийских граждан вернулись домой с сентября 2015 года, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил России "Красная звезда".

"Вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц с сентября 2015 года почти 1,5 миллиона сирийских граждан", — говорится с инфографике.

С сентября 2015 года Россия по запросу официального Дамаска проводила в Сирии операцию против террористов.