Россия надеется на участие Армении в гуманитарной операции в Сирии

ЕРЕВАН, 2 авг — РИА Новости. Россия ожидает от Армении дальнейших шагов в гуманитарной операции в Сирии, сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Глава МИД Армении отметил, что внешнеполитический курс страны неизменен — это сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС. По его словам, двустороннее сотрудничество России и Армении включает в себя несколько сфер, но основная — это сфера безопасности.
"И у нас есть новая область сотрудничества — Сирия, где проживает исторически большая армянская диаспора", — подчеркнул министр иностранных дел.
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