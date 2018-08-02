В Сирии за сутки в обстрелах погибли двое военных

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Обстрелы населенных пунктов зафиксированы в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в двух районах города Алеппо, погибли два сирийских военных и ранены четыре мирных жителя, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Кроме того, он рассказал, что отмечается концентрация боевиков террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам*" ("Джабхат Ан-Нусра*", запрещена в РФ) и других группировок на севере провинций Латакия и Хама, а также юго-западнее города Алеппо.
Цыганков напомнил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 14 сирийцам, в том числе семи детям.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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