В Сирии за сутки в обстрелах погибли двое военных

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Обстрелы населенных пунктов зафиксированы в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в двух районах города Алеппо, погибли два сирийских военных и ранены четыре мирных жителя, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Арафит (дважды) и Сафафа в провинции Латакия, Шейх-Барака в провинции Хама, жилых кварталов районов Аль-Хамдания и Маканис Ад-Дувайри города Алеппо. В результате обстрелов погибло два сирийских военнослужащих, ранено четыре мирных жителя", — сказал он.

Кроме того, он рассказал, что отмечается концентрация боевиков террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам*" ("Джабхат Ан-Нусра*", запрещена в РФ) и других группировок на севере провинций Латакия и Хама, а также юго-западнее города Алеппо.

Цыганков напомнил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также руководитель Центра сообщил, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось более 74,1 жителей, за сутки в свои дома возвратилось 102 человека.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 14 сирийцам, в том числе семи детям.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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