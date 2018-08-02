Совбез ООН снова не смог найти консенсус по вопросу химоружия в Сирии

ООН, 2 авг — РИА Новости. Совбез ООН, который утром в четверг проводил закрытые консультации по ситуации с применением химического оружия в Сирии и докладу ОЗХО по этому вопросу, не смог прийти к единому мнению, как и месяц назад.
Она добавила, что тем не менее, Совбез продолжает "отстаивать принцип полного запрета использования химического оружия".
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте 7 апреля и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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