Врачи прибыли в освобожденные от ИГ* поселения на юге Сирии

ДЕРАА (Сирия), 2 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Врачи прибыли в освобожденные от террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) поселения на юго-западе провинции Дераа, передает корреспондент РИА Новости.
"В деревнях много раненых, так как боевики использовали граждан в качестве живого щита. Многие террористы взрывали себя, когда мы начинали штурмовать, в результате чего также страдали мирные жители",- рассказал РИА Новости сирийский офицер.
Сирийская армия во вторник завершила операцию по освобождению провинции Дераа, также под контролем Дамаска полностью находятся соседние провинции Сувейда и Кунейтра.
Благодаря военной дипломатии российских офицеров боевики незаконных бандформирований сложили оружие, получили амнистию и перешли на сторону сирийской армии. Часть радикально настроенных боевиков, которая отказалась от примирения была вывезена вместе с семьями в провинцию Идлиб.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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