Врачи прибыли в освобожденные от ИГ* поселения на юге Сирии

Сирийские военные в деревне Эль-Кувейа на границе с Иорданией и Израилем на юго-западе провинции Дераа

Сирийские военные в деревне Эль-Кувейа на границе с Иорданией и Израилем на юго-западе провинции Дераа

ДЕРАА (Сирия), 2 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Врачи прибыли в освобожденные от террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) поселения на юго-западе провинции Дераа, передает корреспондент РИА Новости.

Вместе со специалистами сирийское правительство доставило в освобожденные поселения медикаменты, перевязочные материалы и мобильные госпитали.

"В деревнях много раненых, так как боевики использовали граждан в качестве живого щита. Многие террористы взрывали себя, когда мы начинали штурмовать, в результате чего также страдали мирные жители",- рассказал РИА Новости сирийский офицер.

Сирийская армия во вторник завершила операцию по освобождению провинции Дераа, также под контролем Дамаска полностью находятся соседние провинции Сувейда и Кунейтра.

Большая часть городов и поселений, а так же всю границу с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами перешла под контроль сирийской армии без боя.

Благодаря военной дипломатии российских офицеров боевики незаконных бандформирований сложили оружие, получили амнистию и перешли на сторону сирийской армии. Часть радикально настроенных боевиков, которая отказалась от примирения была вывезена вместе с семьями в провинцию Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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