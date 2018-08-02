Сенатор Кондратьев отметил усиление центральной власти в Сирии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Установление Дамаском контроля над границей с Иорданией говорит об усилении центральной власти в Сирии и об успешных действиях России, начавшей контртеррористическую операцию в САР три года назад, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Дамаск при поддержке ВКС РФ установил контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. Кроме того, миротворцы ООН в четверг в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

"Самой главное, что можно констатировать, это восстановление элементов государственности Сирии, поскольку граница государства является частью ее территориальной целостности, а именно об этом говорит восстановление контроля за границей силами правопорядка", — сказал Кондратьев.

Он отметил, что именно эта часть территории САР периодически подвергалась обстрелам и проникновению террористических групп.

"Восстановление контроля говорит об усилении центральной власти в Сирии", — подчеркнул сенатор.

Зампред комитета обратил также внимание на то, что российские дипломаты "вышли на общее понимание с руководством и ООН, и Сирии о совместном патрулировании района разделения" и о том, что Россия стала гарантом этого процесса.

"Это говорит о безусловной заслуге России, начавшей в САР контртеррористическую операцию три года назад", — сказал Кондратьев.