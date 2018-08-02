Сенатор Кондратьев отметил усиление центральной власти в Сирии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Установление Дамаском контроля над границей с Иорданией говорит об усилении центральной власти в Сирии и об успешных действиях России, начавшей контртеррористическую операцию в САР три года назад, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
"Самой главное, что можно констатировать, это восстановление элементов государственности Сирии, поскольку граница государства является частью ее территориальной целостности, а именно об этом говорит восстановление контроля за границей силами правопорядка", — сказал Кондратьев.
Он отметил, что именно эта часть территории САР периодически подвергалась обстрелам и проникновению террористических групп.
"Восстановление контроля говорит об усилении центральной власти в Сирии", — подчеркнул сенатор.
"Это говорит о безусловной заслуге России, начавшей в САР контртеррористическую операцию три года назад", — сказал Кондратьев.
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