В российском Генштабе рассказали о террористах, скрывающихся среди беженцев

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В лагере беженцев Рукбан близ контролируемой США зоны Эт-Танф в Сирии все еще укрываются террористы, в тяжелых условиях пребывают 60 тысяч человек, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Особую обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере беженцев Рукбан, где в тяжелых условиях находятся около 60 тысяч человек, а также укрываются террористы. Данная ситуация требует незамедлительного решения", — сказал он.

Рудской обратился к американским партнерам с призывам "в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в Рукбан, обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе".

Подчеркивается, что Генштаб ВС РФ продолжит внимательно отслеживать обстановку на территории Сирийской Арабской Республики.

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