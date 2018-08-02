В российском Генштабе рассказали о террористах, скрывающихся среди беженцев

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В лагере беженцев Рукбан близ контролируемой США зоны Эт-Танф в Сирии все еще укрываются террористы, в тяжелых условиях пребывают 60 тысяч человек, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской обратился к американским партнерам с призывам "в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в Рукбан, обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе".
Подчеркивается, что Генштаб ВС РФ продолжит внимательно отслеживать обстановку на территории Сирийской Арабской Республики.
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