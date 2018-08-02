Генштаб заявил о восстановлении контроля над сирийско-иорданской границей

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Контроль над сирийско-иорданской границей полностью восстановлен, а также созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года №350", — заявил Рудской.

Также он напомнил, что работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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