В российском Генштабе рассказали о боевых действиях на юго-западе Сирии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Боевые действия на юго-западе Сирии велись только против боевиков ИГ* и "Джебхат Ан-Нусры"*, в районах, подконтрольных отрядам умеренной оппозиции, происходит примирение, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской добавил, что боевики смогли по своему желанию либо воспользоваться действующей амнистией, сложить оружие и вернуться к мирной жизни, либо выехать с семьями в провинцию Идлиб, однако подавляющее большинство членов незаконных вооруженных формирований предпочло остаться в своих населенных пунктах.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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