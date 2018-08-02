В российском Генштабе рассказали о боевых действиях на юго-западе Сирии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Боевые действия на юго-западе Сирии велись только против боевиков ИГ* и "Джебхат Ан-Нусры"*, в районах, подконтрольных отрядам умеренной оппозиции, происходит примирение, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Хочу обратить внимание, что на юго-западе Сирии боевые действия велись только против формирований террористических группировок ИГИЛ* и "Джабхат ан-Нусра"*. В районах, контролируемых "умеренной" оппозицией, под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проведены мероприятия по примирению членов незаконных вооруженных формирований и восстановлению государственной власти", — заявил он.

Рудской добавил, что боевики смогли по своему желанию либо воспользоваться действующей амнистией, сложить оружие и вернуться к мирной жизни, либо выехать с семьями в провинцию Идлиб, однако подавляющее большинство членов незаконных вооруженных формирований предпочло остаться в своих населенных пунктах.

* Террористические группировки, запрещенные в России.

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