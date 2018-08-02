Израильские военные ночью атаковали "нескольких террористов" на юге Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг — РИА Новости. Израильские военные атаковали минувшей ночью "несколько вооруженных террористов" в приграничном районе Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

Инцидент, по ее данным, произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России).

"Минувшей ночью летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении нескольких вооруженных террористов на юге сирийских Голанских высот", — говорится в сообщении.

Военные не сообщают о результатах удара, но говорят, что нашли пояса со взрывчаткой и автомат Калашникова.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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