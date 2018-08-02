Более 200 сирийцев за сутки вернулись из Ливана в свои дома

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более 200 сирийцев вернулись с территории Ливана в свои дома за прошедшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки с территории Ливана через пункт пропуска "Аль-Кусайр" (Кусайр) в Сирию прибыл 201 человек (женщин – 61, детей – 102)", — говорится в документе.

В Центре отметили, что для содействия возвращению беженцев в места довоенного проживания правительство Ливана проводит мероприятия по организации взаимодействия с сирийскими властями, обеспечению работы пунктов приема заявок граждан Сирии для добровольного возвращения на родину и транспортировки беженцев по Ливанской территории.

Отмечается, что всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулись 4375 беженцев, в том числе через пункты пропуска "Земрани" – 2893, "Джейдет-Ябус" – 1135 и "Эль-Дабусия" – 146 человек.

Добавляется, что с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" в Сирию прибыли 318 человек.

По данным Центра, за прошедшие сутки вывод беженцев из Идлибской и Юго-западной зон деэскалации не осуществлялся.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в САР. За прошедшие сутки в провинции Хомс было разминировано 4 гектара территории, 10 зданий и 3 километра дорог, специалисты обнаружили и уничтожили 87 взрывоопасных предметов.

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