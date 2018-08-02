Российский диписточник обвинил УВКПЧ ООН в искажении фактов по Сирии

ЖЕНЕВА, 2 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека цинично искажает и передергивает факты, спекулируя на трагедии в сирийской Сувейде и обвиняя Дамаск в усилении концентрации боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ* на юге Сирии, заявил РИА Новости российский дипломатический источник.

"Заявление УВКПЧ ООН является циничным искажением фактов. Никаких договоренностей с ИГ* не было и быть не могло. Никаких перемещений игиловцев из Ярмука, Тадамуна и Хаджр аль-Асвада, как утверждается в заявлении УВКПЧ, на юг нет и никогда не было. В указанный период была проведена гуманитарная акция по эвакуации из этих районов женщин и детей в Идлиб, посвященная окончанию поста священного месяца Рамадан. Ее смысл — предотвратить жертвы в зоне проведения контртеррористической операции против ИГ*", — заявил он.

По словам собеседника агентства, заявление УВКПЧ ООН по ситуации в Сувейде — "это попытка передернуть факты и обвинить правительство Сирии в усилении концентрации боевиков ИГ* на юге". Тогда как Дамаск продолжает бороться против терроризма на своей территории.

"При этом мы неоднократно были свидетелями эвакуации игиловцев* в рамках сделок, которые были достигнуты при участии международной коалиции во главе с США. Данным заявлением УВКПЧ ООН лишь подтвердило, что играет на стороне противников законного правительства Сирии. При этом поражает попытка сотрудников Управления использовать кровавые события в Сувейде для выстраивания ложных обвинений против властей Сирии — причем во время, когда сирийские военнослужащие при поддержке России додавливают игиловцев в долине Ярмук", — добавил дипломат.

Во вторник УВКПЧ ООН опубликовало заявление, в котором раскритиковало якобы имевшее место перемещение по территории Сирии боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. По мнению представителей Управления, это могло привести к росту насилия в отношении мирного населения, в частности, стать причиной трагедии в сирийской Сувейде, где на прошлой неделе погибло свыше 200 человек.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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