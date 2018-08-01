Совбез ООН вновь рассмотрит вопрос о применении химического оружия в Сирии

ООН, 1 авг — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг, 2 августа, вновь рассмотрит вопрос о применении химического оружия в Сирии, теперь под председательством Великобритании.

"Мы рассмотрим вопрос химического оружия в Сирии, в Думе на заседании 2 августа", — заявила в среду на пресс-конференции глава постпредства Великобритании при ООН Карен Пирс.

Прошлое заседание Совбеза по этому вопросу в начале июля под председательством Швеции закончилось ничем — члены совета не смогли договориться о единой позиции по вопросу.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте 7 апреля и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.