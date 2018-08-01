Более 110 сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте за сутки

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 110 жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома за прошедшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков. По его словам, на большей части Сирии созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.

"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 74 028 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратились 111 человек", — заявил Цыганков. Также он добавил, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 100 сирийцам, в том числе 44 детям.

Кроме того, руководитель Центра подчеркнул, что в результате переговоров со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований (НВФ) на юге Сирии за сутки сдана одна 30-миллиметровая пушка, один пикап с установленным крупнокалиберным пулеметом, а также более 35 единиц стрелкового оружия и боеприпасов различных типов и калибров.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации", — рассказал Цыганков.

Он отметил, что в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Ханзир провинции Латакия, Сафафа провинции Хама, а также жилых кварталов районов Хан-Эль-Асаль и Рашидин города Алеппо. Цыганков уточнил, что в результате обстрелов погибли трое и ранен один военнослужащий вооруженных сил САР.

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