В Сирии создадут штаб по приему беженцев по образу российского

Люди на одной из улиц Пальмиры. Архивное фото

Люди на одной из улиц Пальмиры. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Национальный межведомственный координационный штаб, по образу российского, формируется в Сирии для помощи в возвращении беженцев.

Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании московского штаба.

"(Создаваемый в Сирии штаб) позволит по каждому направлению деятельности определить взаимодействующее лицо в министерствах и ведомствах страны. Для взаимодействия с российским Центром приема, распределения и размещения беженцев создается аналогичный сирийский оперативный орган, с которым будет организована круглосуточная работа", — сказал Мизинцев.

По его словам, ожидается увеличение потока беженцев, в связи с этим сеть Центра приема и размещения продолжает расширяться. Открыты семь новых пунктов пропуска, в том числе сухопутный "Сальхиях" в провинции Дейр-эз-Зор, морской "Баниас" и воздушный "Дювали".

По последним данным Центра приема, распределения и размещения беженцев (информация опубликована на сайте Минобороны РФ), с осени 2015 года в Сирию вернулись 233 тысячи беженцев.

По обобщенным данным, сейчас в 45 государствах находятся 7,1 миллиона зарегистрированных сирийских беженцев. Вернуться на родину изъявили желание как минимум 1,7 миллиона сирийцев из девяти стран, больше всего – из соседнего Ливана (почти 900 тысяч).