В Дейр-эз-Зор за десять месяцев вернулись около 600 тысяч сирийцев

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Около 600 тысяч сирийцев вернулись в населенные пункты в провинции Дейр-эз-Зор за десять месяцев, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии он отметил, что в вопросе создания благоприятных условий для возвращения беженцев большая работа ведется и местными органами власти Сирии.

"В провинции Дейр-эз-Зор успешно реализуются инфраструктурные проекты, направленные на нормализацию жизни в освобожденных от боевиков населенных пунктах. В результате проведенной работы за десять месяцев в провинцию уже вернулось около 600 тысяч жителей", — сказал Мизинцев.

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