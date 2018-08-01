Минобороны призвало Сирию выступить гарантом возвращения беженцев

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сирия должна выступать гарантом для возвращения сирийцев, создавая необходимые правовые, экономические и социальные условия, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В своей деятельности мы придерживаемся позиции, что именно сама Сирия и только Сирия, создавая необходимые правовые, экономические и социальные условия, должна выступить гарантом для возвращения сирийцев", — сказал Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Он подчеркнул, что второй стороной реализации данной гуманитарной операции является каждая отдельно взятая страна, предоставившая свою территорию для беженцев, с которыми сирийское руководство будет вырабатывать весь комплекс организационных и технических решений по возвращению своих граждан.

"Это полностью распространяется и на методику работы со структурами ООН, Амманского мониторингового центра, общественными и гуманитарными организациями", — отметил начальник центра.

По его словам, ключевыми задачами Межведомственного координационного штаба остаются содействие в налаживании контактов на всех международных площадках, оказание помощи в решении возникающих проблемных вопросов, помощь сирийскому руководству в решении сложнейших социально-политических, экономических и гуманитарных проблем, которые достались Сирии из-за войны.

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