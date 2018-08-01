Минобороны призвало Сирию выступить гарантом возвращения беженцев

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сирия должна выступать гарантом для возвращения сирийцев, создавая необходимые правовые, экономические и социальные условия, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что второй стороной реализации данной гуманитарной операции является каждая отдельно взятая страна, предоставившая свою территорию для беженцев, с которыми сирийское руководство будет вырабатывать весь комплекс организационных и технических решений по возвращению своих граждан.
"Это полностью распространяется и на методику работы со структурами ООН, Амманского мониторингового центра, общественными и гуманитарными организациями", — отметил начальник центра.
По его словам, ключевыми задачами Межведомственного координационного штаба остаются содействие в налаживании контактов на всех международных площадках, оказание помощи в решении возникающих проблемных вопросов, помощь сирийскому руководству в решении сложнейших социально-политических, экономических и гуманитарных проблем, которые достались Сирии из-за войны.
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