Минпромторг формирует условия для участия бизнеса в восстановлении Сирии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ формирует условия для участия российского бизнеса в восстановлении экономики в Сирии, российские компании готовы подключиться к реализации перспективных проектов на территории республики, сообщил в среду представитель Минпромторга Александр Толпаров.

"В настоящее время с учетом военно-политической ситуации в Сирии активно формируются условия для решения задач восстановления экономики и промышленности Сирии, в том числе с участием российского бизнеса", — сказал он на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию Сирии.

По его словам, "российские компании готовы подключиться к реализации перспективных проектов на территории Сирийской Арабской Республики в энергетической, производственной, транспортной, агропромышленной, инфраструктурной и других сферах".

"Рассчитываем, что сирийская сторона предоставит российским экономоператорам приоритетные условия для участия этой работе", — добавил он.

Как отметил Толпаров, достигнуты договоренности с сирийской стороной о проведении мониторинга потребностей населения в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, определении объемов, сроков и условий их поставки, проработке вопроса поставок на сирийские предприятия российских субстанций, а также проведения совместного анализа целесообразности локализации на территории Сирии предприятий по производству иммунобиологических препаратов, в том числе вакцин, и других социально-значимых групп лекарств. Для решения вопросов в области фармацевтической промышленности необходимо решение сирийской стороны об упрощении соответствующих процедур и сокращении сроков регистрации российских лекарственных препаратов.

"Российские компании железнодорожного машиностроения готовы удовлетворить потребности Сирии в тяговом, грузовом и пассажирском подвижном составе, а также путевой техники для строительства, ремонта и содержания железнодорожных путей. Необходимо с минтрансом Сирии провести оценку планируемых проектов по восстановлению парка подвижного состава и развитию железнодорожной инфраструктуры", — сказал Толпаров.

Он сообщил, что Сирии переданы предложения российских производителей, изучается возможность их подключения к реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Сирии.

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