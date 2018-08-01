Минпромторг формирует условия для участия бизнеса в восстановлении Сирии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ формирует условия для участия российского бизнеса в восстановлении экономики в Сирии, российские компании готовы подключиться к реализации перспективных проектов на территории республики, сообщил в среду представитель Минпромторга Александр Толпаров.
По его словам, "российские компании готовы подключиться к реализации перспективных проектов на территории Сирийской Арабской Республики в энергетической, производственной, транспортной, агропромышленной, инфраструктурной и других сферах".
"Рассчитываем, что сирийская сторона предоставит российским экономоператорам приоритетные условия для участия этой работе", — добавил он.
"Российские компании железнодорожного машиностроения готовы удовлетворить потребности Сирии в тяговом, грузовом и пассажирском подвижном составе, а также путевой техники для строительства, ремонта и содержания железнодорожных путей. Необходимо с минтрансом Сирии провести оценку планируемых проектов по восстановлению парка подвижного состава и развитию железнодорожной инфраструктуры", — сказал Толпаров.
Он сообщил, что Сирии переданы предложения российских производителей, изучается возможность их подключения к реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>