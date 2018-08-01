Ряд стран препятствует возвращению сирийцев на родину, заявили в Минобороны

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ряд стран создает искусственные препятствия по возвращению граждан Сирии на родину, политизируя этот процесс, из-за желания продолжать получать внешнюю помощь от международных организаций и стран-доноров, выделяемую для содержания сирийских беженцев, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Рядом стран создаются искусственные препятствия по возвращению граждан Сирии на родину. Очень часто этот процесс политизируется под различными предлогами. Во многом это обусловлено желанием продолжать получать внешнюю помощь от международных организаций и стран-доноров, выделяемую для содержания сирийских беженцев, а также использовать их в качестве низкооплачиваемой рабочей силы", — сказал Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, "отдельные государства продолжают занимать выжидательную позицию и затягивают оказание действенной помощи в вопросе возвращения сирийских беженцев в места постоянного проживания".

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