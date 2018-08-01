РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Россия и ООН будут информировать о возвращении сирийцев на родину

(обновлено: 17:01 01.08.2018)
0690
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фотоФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российскому Центру по приему, распределению и размещению сирийских беженцев поставлена задача по подготовке совместного с представительством ООН в Сирии бюллетеня, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сирийская армия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Асад поблагодарил сирийскую армию за стойкость
Минобороны РФ ранее сообщило, что в Сирии создан центр приема, распределения и размещения беженцев, который займется организацией доставки в САР гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев на родину. В состав центра вошли представители Минобороны и МИД РФ. В перспективе состав штаба будет расширен за счет как российских министерств, ведомств и организаций, так и иностранных, не исключают в российском военном ведомстве. Руководит структурой национальный центр управления обороной РФ.

По обобщенным данным, всего в 45 государствах сейчас находятся 6 миллионов 905 тысяч 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 миллиона 71 тысяча 706 женщин и 3 миллиона 521 тысяча 899 детей.

"Его основным содержанием должна стать деятельность руководства и межведомственного штаба Сирии по подготовке к приему беженцев, информация о том как идут работы по восстановлению инфраструктуры, как решаются гуманитарные вопросы, что сделано для снятия ограничений по возвращению граждан в родную страну", — сказал он на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в САР.

Мизинцев поставил задачу "обеспечить доведение бюллетеня до всех заинтересованных ведомств и структур, в том числе ООН".

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Сирию за сутки вернулись более 300 беженцев из Ливана
Он обратился к представителю МИД России, отметив "необходимость оказать помощь Центру приема, распределения и размещения беженцев в доведении до всех заинтересованных структур в МИД России подготовленного бюллетеня для дальнейшего распространения по линии межгосударственного взаимодействия, а также в рамках контактов с международными организациями".

"Бюллетень оперативно, в этот же день, необходимо доводить до аппарата специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Прошу усилить работу с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве. Заручившись его поддержкой, доводить мировой общественности о наличии в Сирийской Арабской Республике всех условий для массового приема беженцев", — сказал генерал. В ходе совещания о ходе работы пункта пропуска "Сальхиях" в провинции Дейр-эз-Зор доложил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев полковник Алексей Первов.

По его словам, "с 6 часов утра открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев "Сальхиях", пропускная способность данного пункта составляет 800 человек и 10 автомашин в сутки".

Город Эс-Сувейда, Сирия
© Фото : SANA
Сирийские беженцы покидают лагерь в провинции Эс-Сувейда
"Соответствующие муниципальные руководители об открытии проинформированы, документы проверены, согласие получено. Для нуждающихся организовано перемещение автотранспортом. Организовано взаимодействие с сирийскими органами власти для оперативного решения возникающих вопросов", — доложил он.

В ходе совещания о ходе работы воздушного пункта пропуска "Дювали" доложил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев капитан Роман Чеботарев. По его словам, "с 6 часов утра открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев "Дювали", пропускная способность данного пункта составляет 1050 человек в сутки".

О ходе работы морского пункта пропуска "Баниас" доложил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев майор Вадим Дроздович. По его словам, "с 6 часов утра открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев "Баниас", пропускная способность данного пункта составляет 15 тысяч человек и 50 автомашин в сутки".

Освобожденный от боевиков лагерь беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Россия призвала не создавать препятствий для возвращения сирийцев на родину
Мизицев обратил внимание руководителей вновь развернутых филиалов Центра приема, распределения и размещения беженцев на строгий контроль обеспечения беженцев, прибывающих на пункты пропуска, всем необходимым. "Крайне важно обеспечить им достойный прием, оказание при необходимости всей возможной помощи", — поставил задачу он.

По докладам ответственных лиц, пункты пропуска "Земрани" на границе с Ливаном, "Насиб" на границе с Иорданией работают в штатном режиме. В завершение заседания Мизинцев отметил, что "десятки тысяч сирийских беженцев находятся во временных лагерях непосредственно вблизи сирийско-иорданской границы". "По имеющейся у нас информации, они согласны на возвращение на территорию Сирии и готовы вновь заняться работой, прежде всего, в сельском хозяйстве, где не требуется серьезного восстановления инфраструктуры", — сказал он. По его оценке, "затягивание сроков вывода беженцев создает благоприятную почву для тех, кто препятствует их добровольному возвращению в родные дома, а также способствует распространению экстремистской идеологии".

Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Сирии восстановили более 300 административных зданий
"Также необходимо активизировать работу с представителями США по вопросу скорейшего предоставления сирийцам, находящимся в лагере "Рукбан", возможности вернуться в места постоянного проживания", — поставил задачу он. Генерал попросил МИД России также подключиться к этой работе.

Мизинцев отметил, что "периодически в наш адрес поступает вопрос, почему организационную роль в процессе возвращения сирийских беженцев на родину взяло на себя именно министерство обороны Российской Федерации?" "Ответ простой. В настоящее время именно площадка министерства обороны имеет самое тесное взаимодействие на всех уровнях не только с сирийской стороной, но и со всеми странами и организациями, действующими в Ближневосточном регионе. Это позволяет оперативно решать весь комплекс задач по всему спектру проблем, связанных с возвращением сирийских беженцев в места постоянного проживания, не допустив при этом принуждения ни к одному сирийцу", — сказал он.

Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирия готова выполнить принципы ООН при возвращении беженцев
"Несомненно, ключевым звеном в данной работе было и остается министерство иностранных дел Российской Федерации", — отметил генерал.

Он признал, что "есть силы, которые не хотят успеха в этой гуманитарной операции и будут делать все, чтобы создать всевозможные препятствия по возвращению беженцев, в том числе обвиняя нас в формировании этого процесса".

"Задача Межведомственного координационного штаба в сложившейся обстановке — не допустить этого и даже не дать малейшего повода в чем-то нас безосновательно обвинить. Но к различным провокациям нужно быть готовыми", — поставил задачу он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена