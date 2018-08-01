Россия и ООН будут информировать о возвращении сирийцев на родину

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российскому Центру по приему, распределению и размещению сирийских беженцев поставлена задача по подготовке совместного с представительством ООН в Сирии бюллетеня, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в Сирии создан центр приема, распределения и размещения беженцев, который займется организацией доставки в САР гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев на родину. В состав центра вошли представители Минобороны и МИД РФ. В перспективе состав штаба будет расширен за счет как российских министерств, ведомств и организаций, так и иностранных, не исключают в российском военном ведомстве. Руководит структурой национальный центр управления обороной РФ.

По обобщенным данным, всего в 45 государствах сейчас находятся 6 миллионов 905 тысяч 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 миллиона 71 тысяча 706 женщин и 3 миллиона 521 тысяча 899 детей.

"Его основным содержанием должна стать деятельность руководства и межведомственного штаба Сирии по подготовке к приему беженцев, информация о том как идут работы по восстановлению инфраструктуры, как решаются гуманитарные вопросы, что сделано для снятия ограничений по возвращению граждан в родную страну", — сказал он на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в САР.

Мизинцев поставил задачу "обеспечить доведение бюллетеня до всех заинтересованных ведомств и структур, в том числе ООН".

Он обратился к представителю МИД России, отметив "необходимость оказать помощь Центру приема, распределения и размещения беженцев в доведении до всех заинтересованных структур в МИД России подготовленного бюллетеня для дальнейшего распространения по линии межгосударственного взаимодействия, а также в рамках контактов с международными организациями".

"Бюллетень оперативно, в этот же день, необходимо доводить до аппарата специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Прошу усилить работу с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве. Заручившись его поддержкой, доводить мировой общественности о наличии в Сирийской Арабской Республике всех условий для массового приема беженцев", — сказал генерал. В ходе совещания о ходе работы пункта пропуска "Сальхиях" в провинции Дейр-эз-Зор доложил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев полковник Алексей Первов.

По его словам, "с 6 часов утра открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев "Сальхиях", пропускная способность данного пункта составляет 800 человек и 10 автомашин в сутки".

"Соответствующие муниципальные руководители об открытии проинформированы, документы проверены, согласие получено. Для нуждающихся организовано перемещение автотранспортом. Организовано взаимодействие с сирийскими органами власти для оперативного решения возникающих вопросов", — доложил он.

В ходе совещания о ходе работы воздушного пункта пропуска "Дювали" доложил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев капитан Роман Чеботарев. По его словам, "с 6 часов утра открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев "Дювали", пропускная способность данного пункта составляет 1050 человек в сутки".

О ходе работы морского пункта пропуска "Баниас" доложил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев майор Вадим Дроздович. По его словам, "с 6 часов утра открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев "Баниас", пропускная способность данного пункта составляет 15 тысяч человек и 50 автомашин в сутки".

Мизицев обратил внимание руководителей вновь развернутых филиалов Центра приема, распределения и размещения беженцев на строгий контроль обеспечения беженцев, прибывающих на пункты пропуска, всем необходимым. "Крайне важно обеспечить им достойный прием, оказание при необходимости всей возможной помощи", — поставил задачу он.

По докладам ответственных лиц, пункты пропуска "Земрани" на границе с Ливаном, "Насиб" на границе с Иорданией работают в штатном режиме. В завершение заседания Мизинцев отметил, что "десятки тысяч сирийских беженцев находятся во временных лагерях непосредственно вблизи сирийско-иорданской границы". "По имеющейся у нас информации, они согласны на возвращение на территорию Сирии и готовы вновь заняться работой, прежде всего, в сельском хозяйстве, где не требуется серьезного восстановления инфраструктуры", — сказал он. По его оценке, "затягивание сроков вывода беженцев создает благоприятную почву для тех, кто препятствует их добровольному возвращению в родные дома, а также способствует распространению экстремистской идеологии".

"Также необходимо активизировать работу с представителями США по вопросу скорейшего предоставления сирийцам, находящимся в лагере "Рукбан", возможности вернуться в места постоянного проживания", — поставил задачу он. Генерал попросил МИД России также подключиться к этой работе.

Мизинцев отметил, что "периодически в наш адрес поступает вопрос, почему организационную роль в процессе возвращения сирийских беженцев на родину взяло на себя именно министерство обороны Российской Федерации?" "Ответ простой. В настоящее время именно площадка министерства обороны имеет самое тесное взаимодействие на всех уровнях не только с сирийской стороной, но и со всеми странами и организациями, действующими в Ближневосточном регионе. Это позволяет оперативно решать весь комплекс задач по всему спектру проблем, связанных с возвращением сирийских беженцев в места постоянного проживания, не допустив при этом принуждения ни к одному сирийцу", — сказал он.

"Несомненно, ключевым звеном в данной работе было и остается министерство иностранных дел Российской Федерации", — отметил генерал.

Он признал, что "есть силы, которые не хотят успеха в этой гуманитарной операции и будут делать все, чтобы создать всевозможные препятствия по возвращению беженцев, в том числе обвиняя нас в формировании этого процесса".

"Задача Межведомственного координационного штаба в сложившейся обстановке — не допустить этого и даже не дать малейшего повода в чем-то нас безосновательно обвинить. Но к различным провокациям нужно быть готовыми", — поставил задачу он.

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