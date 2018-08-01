Сирия готова выполнить принципы ООН при возвращении беженцев

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сирийское правительство готово к выполнению базовых принципов ООН при возвращении сирийских беженцев на родину, в которые входят гарантии безопасности, амнистии и признание выданных беженцам за рубежом личных документов, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Российская Федерация полностью поддерживает базовые принципы возвращения беженцев, которые декларируются ООН, а также условия, сформулированные Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, поддерживаемые большинством западных стран", — сказал Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, это принцип добровольности возвращения беженцев, предоставление гарантий их безопасности, сохранение прав собственности на недвижимое имущество, предоставление гарантий непреследования вернувшихся граждан сирийскими органами власти, признание выданных беженцам за рубежом личных документов, гарантия амнистии, обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарных структур к возвращающимся сирийцам.

"С сирийским руководством достигнуто полное понимание по этим базовым вопросам, от решения которых зависит судьба сирийских беженцев", — подчеркнул генерал.

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