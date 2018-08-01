Россия призвала не создавать препятствий для возвращения сирийцев на родину

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев в Сирию призывает участников гуманитарного процесса обращаться к дежурным сменам за помощью в случае сложностей с возвращением сирийцев на родину, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Первостепенной задачей для нас уже на текущем этапе является оперативное отслеживание всех имеющихся негативных тенденций. Призываем всех участников процесса, связанного с возвращением беженцев, в своей деятельности руководствоваться интересами, прежде всего, самих беженцев, не чинить искусственных, надуманных препятствий возвращению сирийских граждан на родину", — сказал Мизинцев на заседании штаба.

"Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем субъектам процесса возвращения беженцев в Сирию: мы готовы оперативно и беспристрастно реагировать на любую информацию, связанную как с воспрепятствованием, так и с принудительным перемещением беженцев. Мы также просим вас оперативно информировать через нашу дежурную смену обо всех фактах, препятствующих возвращению беженцев на родину", — добавил он.

Генерал заверил, что ни один подобный факт не останется без внимания.

"Мы готовы здесь оперативно работать с сирийскими органами власти и другими государствами, задействовав весь наш потенциал, в первую очередь, по дипломатическим каналам", — подчеркнул он.

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