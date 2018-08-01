Россия призвала не создавать препятствий для возвращения сирийцев на родину

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев в Сирию призывает участников гуманитарного процесса обращаться к дежурным сменам за помощью в случае сложностей с возвращением сирийцев на родину, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем субъектам процесса возвращения беженцев в Сирию: мы готовы оперативно и беспристрастно реагировать на любую информацию, связанную как с воспрепятствованием, так и с принудительным перемещением беженцев. Мы также просим вас оперативно информировать через нашу дежурную смену обо всех фактах, препятствующих возвращению беженцев на родину", — добавил он.
Генерал заверил, что ни один подобный факт не останется без внимания.
"Мы готовы здесь оперативно работать с сирийскими органами власти и другими государствами, задействовав весь наш потенциал, в первую очередь, по дипломатическим каналам", — подчеркнул он.
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