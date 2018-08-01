В Сирию за сутки вернулись более 300 беженцев из Ливана

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 300 беженцев из Ливана вернулись в Сирию за сутки, из других стран не возвращались, сообщил в среду начальник Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики вернулось 348 беженцев с территории Ливана, из других стран не возвращались. Перемещения сирийских граждан через пропускные пункты на сирийско-иорданской границе не отмечено", — сказал он на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию Сирии.

Как отметил Цыганков, с территории Ливана через пункты пропуска "Земрани", "Джейдет-Ябус" (Зебедани) и "Эль-Дабусия" (Эль-Арида) 30 июля в Сирию прибыли 348 человек. Всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулось 4 174 беженца, в том числе через пункты пропуска "Земрани" – 2 893, "Джейдет-Ябус" – 1 135 и "Эль-Дабусия" — 146 человек. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прошли 318 человек.

Цыганков сообщил, что из Уфании Юго-западной зоны деэскалации в Калъат-эль-Мудик Идлибской зоны деэскалации на восьми автобусах обеспечен вывод членов незаконных вооруженных формирований и их семей. Всего выведено 194 человека. Всего с 4 марта 2018 года Идлибскую зону деэскалации покинули 26 642 человек.

"В места постоянного проживания возвратились 106 сирийских граждан, из них: в Восточную Гуту – 97, всего – 73 917 человек, в Хшам (провинция Дейр-эз-Зор) – девять, всего в провинцию Дейр-эз-Зор – 10 766 человек. С 27 июня 2018 года Юго-западную зону деэскалации покинули 46 501 человек, из которых 7 418 размещались в лагерях беженцев "Джебаб", "Рсас" и "Кум-эль-Висия". В течение суток их покинули 70 беженцев. В настоящее время в указанных лагерях находятся 1 329 человек", — сказал Цыганков.

Как он добавил, в населенные пункты Хшам, Эт-табия и Карм-Джазмати для создания благоприятных условий возвращения беженцев, необходимо выделить 50 кубометров цемента, 270 метров водопроводных и канализационных труб, а также 43 дюралюминиевых окна.

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