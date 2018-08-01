Асад поблагодарил сирийскую армию за стойкость

БЕЙРУТ, 1 авг — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад выразил благодарность военнослужащим армии САР за стойкость, проявленную в противостоянии терроризму, и за возвращение мира на большей части территории страны.

"Я поздравляю Вас с 73-й годовщиной со дня основания Сирийской арабской армии. Вы идете от успеха к большему успеху, от победы к следующей в борьбе с терроризмом и теми, кто его поддерживает", — написал президент САР в статье, посвященной дню сирийской армии, опубликованной журналом "Аль-Джейш Аль-Шааб" ("Армия народа").

Асад отметил, что благодаря доблести и самопожертвованию сирийских военнослужащих Сирия достигла того, что имеет — мира и безопасности на большей части территории.

"Мира погибшим героям и скорейшего выздоровления бравым воинам. Мы в преддверии скорой победы", — отметил глава государства.

Сирийская армия во вторник освободила от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) последние захваченные деревни в долине Ярмук на юго-западе провинции Дераа. Военная операция по выявлению и уничтожению оставшихся разрозненных бандформирований в районе продолжается, однако уже можно сказать, что под контроль Дамаска вернулась вся провинция Дераа и фактически вся соседняя провинция Кунейтра.

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