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Война в Сирии
Война в Сирии

Отец Героя России после приезда в Сирию: "Я понял, за что погиб мой сын"

(обновлено: 11:28 01.08.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСемьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской МаалюлеСемьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

ДАМАСК, 1 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Автобус с семьями погибших в Сирии Героев России везет гостей из международного аэропорта в столицу. Когда гости проезжают мимо разрушенных войной кварталов пригорода, перед ними открывается совершенно иной, мирный Дамаск, о котором мало говорят по телевизору и с которым предстоит познакомиться поближе.

Приезд особенно важных для Сирии гостей организован по приглашению президента страны Башара Асада. Всего пять семей: родители Героя России Романа Филипова, жена и трое детей Героя России Марата Ахметшина, жена и сын Героя России Олега Пешкова, жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко.

Знакомство

Родственницы Баракат провожают Ахмеда Баракат и детей в Россию. 28 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
"За нами Россия": сирийско-украинская семья из Алеппо ждет воссоединения
В гостинице гостей встречают семьи погибших Героев Сирии. Знакомство проходит через переводчиков, но наступает момент, когда слова оказываются лишними: жены, дети и родители, глядя в глаза друг другу, разговаривают на своем языке — печали и гордости за своих сыновей, отцов, мужей и матерей.

Гостей из России сопровождают представители Всероссийской организации "Боевое братство" во главе с зампредседателя Дмитрием Саблиным. Первая встреча намечена с верховным муфтием Сирии Ахмедом Бадреддин Хассуном, ставшим за несколько лет настоящим близким другом "Боевого братства".

Хассун встречает гостей в одной из древнейших и крупнейших мечетей в мире — мечети Омейадов в старом городе, практически в центре вечно живого Восточного рынка "Хамидия".

Вид из окон автобуса явно удивляет гостей — это происходит, наверное, с каждым, кто первый раз приезжает в Сирию во время войны. В центре Дамаска, особенно у мечети Омейадов, практически нет ничего, что бы напоминало о войне. Тысячи людей кочуют от прилавка к прилавку рынка, нет разрушенных зданий и шума войны. Вряд ли кто-то из гостей в своем воображении рисовал себе Дамаск именно таким.

Памятный бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он учился
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Настоящий русский офицер: бюст героя Филипова открыли в Воронеже
"Я верю в то, что наши павшие герои слышат то, о чем мы сейчас говорим, и они вместе с нами здесь… Разрешите мне поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина, который встал на сторону правды и воюет за нее. Хочу сказать большое спасибо всем народам России, кровь которых пролилась на нашей сирийской земле. Мы никогда не забудем то, что вы сделали для нас. Все сыновья и дочери павших героев всегда у нас перед глазами. Мы рассчитываем, что и в России и в Сирии память о наших героях будет жить вечно", — говорит муфтий, используя все богатство и красоту арабского языка. Произнося речь, Хассун с каждым знакомится, встречаясь взглядом, как будто запоминая лица, чтобы никогда их не забыть, как и обещал.

"Действительно, Сирия и Россия — это, можно сказать, родные братья. Они помечены кровью, потому что они бок о бок сражались с самым большим злом — международным терроризмом… Теперь наша задача — не забыть наших героев, которые, действительно, положили свою жизнь на благо того, чтобы дети жили в мирной стране, чтобы над ними было мирное небо, чтобы беженцы, которые бежали от войны, вернулись на родную землю", — говорит, отвечая на слова муфтия, отец погибшего Героя России Николай Филипов. Его сын был летчиком, самолет которого сбили террористы в небе над Идлибом. На земле офицер принял бой, имея в руках один пистолет и гранату, чеку которой он выдернул, не желая попасть в плен к врагу.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСемьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Семьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле

Похожие судьбы

Сотрудник российской военной полиции с сирийскими детьми. Архивное фото
© AFP 2018 / George Ourfalian
Семьи погибших в Сирии российских военных встретятся с Асадом
Первый день визита завершается под открытым небом во внутреннем дворе ресторана гостинцы "Шератон". Сотни людей в красивых нарядах коротают время в этот теплый вечер, беспечно разговаривая о чем-то своем, даже не подозревая, что буквально за соседними столиками, сидят семьи тех, кто отдали свои жизни ради счастья миллионов, таких как они.

На столах гостей — все изыски сирийской кухни, включая цельные маленькие плоды инжира в собственном, вязком как мед, варенье. За ужином завязывается разговор между Гузель Ахметшиной и Ульей — женой погибшего под Дамаском сирийского офицера. Через переводчика жены офицеров делятся своими чувствами и рассказывают друг другу свои переживания, поражаясь, насколько похожи их судьбы.

Гузель работала воспитателем в детском саду, Улья преподавала до гибели мужа в частной школе в Дамаске. Обе молодые женщины недавно получили второе высшее образование и планируют начать осваивать новые профессии. А знакомство и вовсе началось с того, что Улья, узнав имя гостьи из России с удивлением поведала, что ее двоюродную сестру зовут так же, только произносят в Сирии это имя – "Джизель". Этот факт вызвал добрые улыбки на лицах девушек.

Церемония прощания с летчиком Романом Филиповым в Воронеже
© РИА Новости / Александр Павлов
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"Это вам за пацанов!" Как вспоминают погибших в Сирии Героев России
"Мой муж погиб три месяца назад в Хаджр-эль-Асвад (юг Дамаска) — за дня три до победы над террористами. После той операции он собирался перевестись в Хомс, откуда мы родом, и служить в части. Мы планировали восстановить наш дом и вернуться к мирной жизни, я считала часы до его возвращения, но так и не досчиталась этих трех дней. Простите, если мой вопрос покажется трудным, можете не отвечать. Со временем станет легче или только тяжелей от горечи утраты?" — говорит Улья, и в беседе нависает небольшая пауза — глаза девушек становятся влажными, переводчик отводит свой взгляд в пол.

"Легче не становится. Все равно кажется, что муж сейчас откроет дверь и войдет в дом. Нам остается жить ради детей", — отвечает Гузель. Улья, покачав головой, лишь шепотом произносит сквозь слезы: "Именно так".

Разговор девушек продолжается. Они понимают, что переживают одно горе. Грустные ноты сменяются мыслями о чем-то добром и хорошем. Супруга сирийского героя, приглашает свою новую подругу к себе в Хомс и обещает, что в любое время Гузель с детьми может приехать в Сирию, будучи уверена, что у нее здесь есть свой дом, где домашний инжир в варенье еще вкусней, чем тот, что сейчас на столе.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСемьи погибших в Сирии офицеров России
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Семьи погибших в Сирии офицеров России

Молитва в православном храме

Монастырь святой Феклы в Маалюле. Архивное фото
© РИА Новости / Мусса Флора
В Сирии представитель патриарха провел службу по погибшим военным из России
Второй день пребывания в Сирии посвящен православным святыням. Наш путь начинается с патриархии в старом городе. Оттуда дорога в Маалюлю через полумертвый восточный пригород столицы — в монастырь святой Феклы, который был разрушен и разграблен боевиками пять лет назад. С 2015 года православная святыня восстанавливается. Стены монастыря отмыты от гари и копоти, многие иконы при помощи Русской православной церкви восстановлены, колокола возвращены, а двери вновь открыты для всей верующих.

В храме святой Феклы ежедневно служат молебен за упокой душ павших воинов. Сегодня здесь проходит служба на русском языке. Заупокойную литию ведет представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийской патриархии игумен Арсений (Соколов).

Дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко, погибшей при минометном обстреле в Алеппо, подойдя к игумену, попросила вписать в список Галину Михайлову, которая погибла вместе с ее мамой в обстрелянном мобильном госпитале.

Маалюля была известным городком среди христиан всегда, но на весь мир его название прозвучало при печальных обстоятельствах. В декабре 2013 года боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* напали на Маалюлю и взяли в плен двенадцать монахинь вместе с игуменьей Пелагеей. Переговоры с террористами шли около двух месяцев. Глава службы безопасности Ливана Аббас Ибрагим тогда сыграл решающую роль в освобождении заложниц.

Мемориал погибшим в Сирии медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой
© Фото : Управление по внутренней политике Еврейской автономной области
В Биробиджане открыли мемориал медсестрам, погибшим в Сирии
Сам город удалось отбить у террористов весной 2015 года. Но освобождение оказалось лишь частью проблемы. Жители Маалюли, как и она сама, уже стали совсем другими. Террористы разграбили и разрушили дома и монастырь, разворовали храмы и взорвали главные христианские реликвии. До сих пор на стенах храма святой Феклы висят иконы с выжженными лицами святых.

"Для нас большая честь молиться вместе с семьями русских героев, которые отдали свои жизни ради мира на этой святой земле. Россия сыграла особенную роль в восстановлении нашего монастыря. Мы были и останемся навсегда братьями по вере и духу", — говорит по завершении службы митрополит Седнайский Лука.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСемьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Семьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле

Один из модулей строящейся русской школы в Дамаске
© Фото из архива Императорского православного палестинского общества
"По стопам отцов". Русская школа в Дамаске стала надеждой для сирот
Верующие стоят не шевелясь. В православном храме на сирийской земле появляется желание верить, что здесь, где случился весь этот ужас, можно почувствовать себя хотя бы немного ближе к родным, возможно мысленно поговорить, поделиться тоской и договорить все, что таилось в душе все эти годы и месяцы.

"Я теперь понял, за что погиб мой сын", — выезжая из Маалюли, сказал отец Филипова.

В женском монастыре в соседнем городе Сейдная, отец Арсений предлагает послужить еще одну литию, а монахини попросили написать имена погибших, пожелав молится за их души каждый день. Отец Лука, открыв священное писание и встав рядом с игуменом, начал молебен на арабском языке.

В одном из трех храмов, где Дева Мария была за алтарем, в Сейдная, сохранилось небольшое помещение, там же и икона Богородицы. Гости по очереди заходят в комнату. Помещение неспособно вместить всех. На стенах — иконы, русские лица отражаются в огненных язычках зажженных свечей в центре помещения, и каждый, склоняясь и целуя икону Святой Девы, думает о своем — о самом сокровенном, возможно, о том, чему предстоит сбыться лишь в следующей жизни.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСемьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Семьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле

Первая леди и Уголек

Супруга президента Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР офицеров России
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Дочь погибшего в САР российского военного нарисовала для Асада его супругу
Остаются еще два дня в Сирии. Вечером первого из них мы встречаемся с женой президента страны Асмой Асад на церемонии возложения цветов к памятнику павшим воинам в Дамаске.

Памятник оказывается целым мемориальным комплексом с большим парком, площадкой и вечным огнем, к которому под аккомпанемент президентского оркестра дети российских и сирийских героев возлагают венки.

"Это памятник для каждого солдата, который пожертвовал собой. Это памятник тем, кто пролил свою кровь ради этой земли, тем, кто отдал свою душу, чтобы защищать души других", — говорит первая леди после торжественной церемонии.

"Хочется поблагодарить за то, что нас пригласили в Сирию. В эту замечательную страну. Мы посмотрели все достопримечательности вашего прекрасного города Дамаск, познакомились с родителями сирийских героев, своими глазами увидели то, что творили на вашей земле террористы. Это было больно видеть, какой вред они принесли сирийскому народу. Только сейчас начинаешь понимать, что если бы Россия не помогла Сирии, то мы не смогли бы увидеть те жемчужины, которые есть на этой земле", — обращаясь к Асме Асад, сказал отец Героя России Николай Филипов.

Жена президента Сирии Башара Асада Асма Асад подарила котёнка младшей дочери Героя России Марата Ахметшина, павшего во время борьбы с террористами в Сирии, котёнка шотландской вислоухой породы
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Супруга Асада подарила котенка дочери погибшего в Сирии Героя России
После знакомства и долгого разговора в зале приема внутри комплекса супруга президента Сирии приглашает гостей сделать совместные памятные фотографии. Улыбчивая, стройная женщина с открытым сердцем искренне обнимает каждого гостя и о чем-то беседует, пока очередь не доходит до семьи Героя России Марата Ахметшина. Еще накануне его младшая дочь проговорилась, что мечтает о котенке — первая леди решила воплотить мечту маленькой Ралины.

Появление в зале темно-серого вислоухого шотландского котенок приятно удивило всех присутствующих. Но самой важной деталью этого события оказалась искренняя улыбка и радость Ралины. "Я назову его Уголек", — поблагодарив добрую тетю, пообещала Асме юная Ахметшина.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСемьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Семьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле

Ралина, ставшая за несколько дней в Сирии настоящим другом для всех, кто с ней познакомился, решила не оставаться в долгу перед четой Асадов. На встрече президента Сирии с семьями Героев России, новая хозяйка Уголька подарил Башару Асаду портрет его супруги, нарисованный ею перед встречей.

Дома в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Под Дамаском российские военные раздали около десяти тонн гумпомощи
Асад в разговоре с гостями вспомнил про Великую Отечественную войну, отметив тот факт, что Россия тогда кровью своих сыновей спасла не только себя и свой народ, но и весь мир. Отец Филипова в свою очередь рассказал президенту Сирии, что его отец прошел всю войну от начала до конца и был тяжело ранен 3 февраля, но выжил. Спустя десятилетия ровно в этот день погиб сын Филипова, сражаясь, как и его дед, за мирное будущее, но уже на сирийской земле.

"Ваши отцы, сыновья, мужья совершили не только личный героический поступок, они внесли вклад в установление нового справедливого миропорядка… Семьи героев тоже мужественные… Они сильнее нас, они учат нас стойкости", — сказал лидер сирийского народа.

Из Дамаска семьям русских офицеров предстоит самая сложная поездка — на авиабазу "Хмеймим", где служили и откуда отправились на свое последнее боевое задание их родные.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСемьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Семьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле
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Война в Сирии
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