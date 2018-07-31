Представители Центра по примирению встретились с сирийским губернатором

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Представители российского Центра по примирению провели рабочую встречу в населенном пункте Эльба сирийской провинции Эль-Кунейтра с губернатором провинции, сообщил на брифинге во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Представителями российского Центра по примирению в населенном пункте Эльба провинции Эль-Кунейтра проведена рабочая встреча с губернатором и помощником губернатора провинции. В ходе встречи были рассмотрены вопросы оказания гуманитарной помощи мирным жителям и обеспеченности техникой и строительными материалами для восстановления социальной инфраструктуры пострадавших населенных пунктов", — сказал Цыганков.

По словам Цыганкова, в результате встречи было достигнуто соглашение о направлении группы офицеров Центра для работы непосредственно в населенные пункты, население которых наиболее нуждается в оказании гуманитарной помощи, с целью оказания содействия в решении наиболее проблемных вопросов.

Он добавил, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь девяти сирийцам, в том числе пяти детям. Также по словам Цыганкова, в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 73 917 жителей, а за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 97 сирийцев.