Представители Центра по примирению встретились с сирийским губернатором

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Представители российского Центра по примирению провели рабочую встречу в населенном пункте Эльба сирийской провинции Эль-Кунейтра с губернатором провинции, сообщил на брифинге во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
По словам Цыганкова, в результате встречи было достигнуто соглашение о направлении группы офицеров Центра для работы непосредственно в населенные пункты, население которых наиболее нуждается в оказании гуманитарной помощи, с целью оказания содействия в решении наиболее проблемных вопросов.
Он добавил, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь девяти сирийцам, в том числе пяти детям. Также по словам Цыганкова, в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 73 917 жителей, а за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 97 сирийцев.
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