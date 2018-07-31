Боевики обстреляли мирных жителей в Алеппо

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обстрел мирных жителей зафиксирован в квартале района Аль-Хамдания города Алеппо в Сирии, по предварительным данным, погиб один человек и четверо ранены, сообщил на брифинге во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Вследствие обстрела боевиками из систем РСЗО квартала "Проект 3000" в районе Аль-Хамдания города Алеппо, по предварительным данным, погиб один и ранено четыре мирных жителей", — сообщил он.

Цыганков также отметил, что несмотря на предпринимаемые усилия по нормализации ситуации, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром по-прежнему фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Айн-эль-Хазар, Эль-Арейм, Икко и Кинсибба провинции Латакия, Зор-Махрука провинции Хама, а также жилых кварталов районов Аль-Мамдания, Халаб-эль-Джадид, район артиллерийского училища (трижды), Эз-Зандик, Хирбат-эль-Амия, научно-исследовательский центр и квартал Маканис-эд-Дувайри города Алеппо", — добавил Цыганков.

По его словам, в результате переговоров за сутки сдан один 82-мм и два 122-мм минометов, два безоткатных орудия и три крупнокалиберных пулемета, а также более 200 боеприпасов различных типов и калибров.

Цыганков также заявил, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.