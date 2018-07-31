Москва координирует свои действия в Сирии с Дамаском, заявил Лаврентьев

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Москва действует открыто и в координации с Дамаском в решении сирийского конфликта, уважая интересы соседних с Сирией стран, в том числе Израиля, заключение "пакетных" сделок исключено, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.
Он отметил, что о "пакетной" сделке по урегулированию в Сирии речи не идет.
"Мы принимаем во внимание, конечно, интересы соседних государств, интересы Израиля, об этом наш президент говорил, благодаря принятию во внимание израильских озабоченностей нам удалось сделать так, что ряд иранских подразделений были отведены на 85 километров от израильской границы", — отметил собеседник агентства.
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