Москва координирует свои действия в Сирии с Дамаском, заявил Лаврентьев

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Москва действует открыто и в координации с Дамаском в решении сирийского конфликта, уважая интересы соседних с Сирией стран, в том числе Израиля, заключение "пакетных" сделок исключено, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.

"Мы ничего не делаем за спиной, обо всех действиях мы ставим в известность Дамаск. Мы действуем сообща, потому что рассчитываем на полную поддержку со стороны Дамаска, со стороны действующих властей по дальнейшей демократизации общества, по запуску политического процесса, по проведению конституционной реформы", — заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Лаврентьев.

Он отметил, что о "пакетной" сделке по урегулированию в Сирии речи не идет.

"Мы принимаем во внимание, конечно, интересы соседних государств, интересы Израиля, об этом наш президент говорил, благодаря принятию во внимание израильских озабоченностей нам удалось сделать так, что ряд иранских подразделений были отведены на 85 километров от израильской границы", — отметил собеседник агентства.

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