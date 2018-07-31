Лаврентьев назвал главную тему саммита Россия-Турция-Франция-Германия

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Главной темой саммита РФ-Турция-Франция-ФРГ 7 сентября станет сирийское урегулирование, планируется обсуждение темы возвращения беженцев в Сирию, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.

Он напомнил, что инициатива проведения саммита была выдвинута президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Скорее всего, вопрос сирийского урегулирования будет одним из главных. Наверное, будет затрагиваться и вопрос по оказанию какой-то помощи беженцам, которые находятся на территории Турции, там все-таки 3,5 миллиона", — заявил Лаврентьев.

"Я думаю, что будет затронута тема возвращения беженцев тоже и оказания какой-то помощи со стороны именно Германии и Франции, таких европейских финансовых локомотивов, оказания помощи этому процессу. Мы очень надеемся на это", — отметил Лаврентьев, занимающий должность спецпредставителя президента РФ по Сирии.

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