Богданов обсудил с главой МИД Ливана ситуацию с сирийскими беженцами

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил во вторник с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Джебраном Бассилем ситуацию в республике и соседней Сирии, сообщили в российском МИД.

"Проведен предметный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане и вокруг него, в том числе в свете развития событий в соседней Сирии. Отдельное внимание было уделено проблематике сирийских беженцев, находящихся на ливанской территории, и созданию условий для их добровольного и недискриминационного возвращения на родину", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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