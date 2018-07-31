Дамаск передал список из около десяти тысяч задержанных оппозицией

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в рамках пилотного проекта по обмену задержанными между Дамаском и оппозицией речь идёт о 10-15 людях, при этом Дамаск подал список из более 10 тысяч задержанных оппозицией.

Один из пунктов итогового заявления десятого раунда переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате в Сочи был посвящен пилотному проекту по обмену заключёнными и похищенными.

Лаврентьев отметил, что в рамках пилотного проекта речь идёт об обмене порядка 10-15 человек.

"Со стороны правительства были переданы списки более чем десяти тысяч сирийцев, которые в настоящее время находятся в плену у оппозиции. В эту сумму включены не только те, кто является задержанными или насильственно удерживаемыми лицами, но и пропавшие без вести, а также числящиеся погибшими. Оппозиция боится пока предоставлять такие списки, предпочитая ограничиваться небольшим количеством лиц", — заявил Лаврентьев на пресс-конференции.

Он отметил, что Москва надеется на содействие международных организаций и турецких партнёров.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>