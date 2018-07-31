Россия призвала сирийскую оппозицию решить проблему "Нусры*" в Идлибе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва призывает умеренную оппозицию Сирии вместе с Турцией решить проблему с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра*" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы призвали умеренную оппозицию активнее взаимодействовать с турецкими партнерами, с нами в том, чтобы добиться того, чтобы эту проблему (с группировкой "Джебхат ан-Нусра*" — ред.) решить. Чтобы угроза не только в адрес российских военнослужащих, находящихся на базе Хмеймим, но и в том числе сирийских правительственных войск, чтобы она полностью отсутствовала", — заявил Лаврентьев журналистам.

"Тогда отпадет необходимость проведения операций против боевиков", — добавил он, прежде отметив, что речь о широкомасштабной военной операции в Идлибе не идет.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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