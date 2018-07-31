Россия призвала сирийскую оппозицию решить проблему "Нусры*" в Идлибе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва призывает умеренную оппозицию Сирии вместе с Турцией решить проблему с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра*" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Тогда отпадет необходимость проведения операций против боевиков", — добавил он, прежде отметив, что речь о широкомасштабной военной операции в Идлибе не идет.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>