Место проведения Астаны-11 пока не определено

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Место проведения одиннадцатой встречи по Сирии в астанинском формате пока не определено, им может стать Астана, Сочи или любой другой город, российская сторона предлагала провести встречу в Сочи, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы договорились провести очередную встречу в ноябре, место пока не определено. Это может быть и Сочи, это может быть и Астана, это может быть любое другое место. Думаю, вы прекрасно понимаете, при всем желании стран-гарантов провести его у себя, которое заявляет и Тегеран, и Анкара, здесь стоит непреодолимая преграда в виде участия или неучастия одной из конфликтующих сторон — либо правительственной делегации, либо сирийской оппозиции", — заявил дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи.

"Мы предлагали Сочи, но пока это вопрос находится в подвешенном состоянии", — добавил он.

Девять раундов переговоров до этого состоялись в Астане. Согласно принятому во вторник совместному заявлению по итогам десятой встречи в астанинском формате по Сирии, которая прошла в Сочи, следующая встреча намечена на ноябрь, ее место не указано. Как объяснял спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, не в последнюю очередь это было продиктовано климатом Сочи. Он не исключал, что переговоры "вернутся" в Астану.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.