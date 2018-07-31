Сирийская армия продолжает зачистку юго-запада Дераа от террористов ИГ*

БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости. Правительственные войска САР и силы самообороны продолжают преследовать разрозненные отряды террористической группировки "Исламское государство"* в долине Ярмук на юго-западе провинции Дераа, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.

Ранее стало известно, что сирийская армия выбила ИГ* из оставшихся деревень в долине Ярмук, тем самым восстановив контроль над всей провинцией Дераа.

"В районе долины Ярмук в Дераа продолжается зачистка. Оставшиеся террористы пытаются скрыться. Операция продолжится до полной ликвидации противника", — сказал собеседник агентства.

После освобождения в понедельник поселения Шаджра в долине Ярмук, где находился основной оплот ИГ*, перед армией стояла задача зачистить всего пять деревень.

Ранее сирийская армия взяла под контроль оставшиеся участки Иорданской границы и всей пограничной линии с оккупированными Израилем Голанскими высотами.

Тем временем в провинции Кунейтра оставшиеся в ряде поселений боевики продолжают сдавать сирийской армии свое тяжелое вооружение. Не согласных с примирением и амнистией боевиков вывозят в провинцию Идлиб на север страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.