Сирийская армия продолжает зачистку юго-запада Дераа от террористов ИГ*

БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости. Правительственные войска САР и силы самообороны продолжают преследовать разрозненные отряды террористической группировки "Исламское государство"* в долине Ярмук на юго-западе провинции Дераа, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
"В районе долины Ярмук в Дераа продолжается зачистка. Оставшиеся террористы пытаются скрыться. Операция продолжится до полной ликвидации противника", — сказал собеседник агентства.
После освобождения в понедельник поселения Шаджра в долине Ярмук, где находился основной оплот ИГ*, перед армией стояла задача зачистить всего пять деревень.
Ранее сирийская армия взяла под контроль оставшиеся участки Иорданской границы и всей пограничной линии с оккупированными Израилем Голанскими высотами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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