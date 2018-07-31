СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Делегация сирийской оппозиции на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате в Сочи заявила, что в случае реализации Дамаском силового решения ситуации в Идлибе все политические решения будут аннулированы.

Ранее на пресс-конференции глава делегации официального Дамаска Башар аль-Джаафари заявил, что в случае нежелания провинции Идлиб идти на примирение сирийская армия проведет там военную операцию.

"Мы приехали в Сочи для политического решения и были застигнуты врасплох угрозами Дамаска. Если будут бои в Идлибе, то мы забудем о политическом решении…. Мы призываем власти Сирии придерживаться политического решения, а Россию — не поддерживать Дамаск в этой операции", — заявил официальный представитель делегации Айман аль-Асими на пресс-конференции.

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